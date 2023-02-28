Niğde ve Nevşehir'den deprem bölgeleri için yardımlar sürüyor

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NİĞDE/NEVŞEHİR (AA) - Niğde ve Nevşehir'den Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere ve depremzedelere yönelik yardım çalışmaları devam ediyor.

Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nden (OSB) yapılan açıklamaya göre, depremlerin ardından Bor OSB, 1 milyon lira nakdi yardımı AFAD'a bağışladı.

Ayrıca, OSB yatırımcılarından temin edilen 4 tır gıda maddesi ile temizlik ve hijyen malzemeleri bölgeye ulaştırıldı.

- Nevşehir

Ürgüp ilçesinde, kaymakamlık ve belediye koordinesinde yürütülen yardım kampanyası kapsamında, hayırsever vatandaşların destekleriyle temin edilen malzemeler depremin etkilediği illere ulaştırılıyor.

Ürgüp Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, depremlerin ardından, depremden etkilenen illere 700 gönüllü, 45 jeneratör, 21 metal kesici iş makinesi, 16 bin kişilik kumanya ile çok sayıda ihtiyaç malzemesi ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, deprem bölgesine yönelik devam eden yardımların yanı sıra ilçede konaklayan depremzedelerin de yardımına koşulduğunu belirtti.



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