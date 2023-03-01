Niğde'de "Deprem ve Niğde'nin Depremselliği Konferansı" düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde'de "Deprem ve Niğde'nin Depremselliği Konferansı" düzenlendi

AA

Niğde'de "Deprem ve Niğde'nin Depremselliği Konferansı" düzenlendi

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde lise öğrencilerine yönelik "Deprem ve Niğde'nin Depremselliği Konferansı" düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde lise öğrencilerine yönelik düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Üniversitenin afetin ilk anından itibaren yardım ve destekleri Hatay Mustafa Kemal Üniversitesine teslim ettiğini belirten Uslu, yardımların depremzedelere sorunsuz şekilde ulaştığını anlattı.

Uslu, üniversiteye bağlı konuk evleri ve kampüste yer alan öğrenci yurtlarının depremzedelere tahsis edildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin tüm idari ve akademik birimleri, deprem bölgeleri ve depremzede misafirlerimiz için seferber edildi. Çalışmalarımız ve psikososyal desteklerimiz aralıksız sürüyor. Deprem, maalesef ülkemizin bir gerçeği. Depreme karşı almamız gereken önlemlerin başında, bilimsel yöntemlerle zemin etüdü yaparak elde ettiğimiz bulgulara göre sağlıklı ve dayanıklı yapılar inşa etmek geliyor. Bu konuda yapılacak araştırma, geliştirme çalışmaları büyük önem arz ediyor. Bu bağlamda üniversitedeki akademisyenlerimiz, şehrimize ve ülkemize her türlü katkıyı yapmaya açıktır."

Üniversite bünyesindeki Afet Eğitim ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Korkanç da yer seçimi, yapı tasarımı, üretimi ve denetimine kadar olan sürecin yeterince iyi kurgulanmamasının depremlerde büyük hasara neden olduğunu vurguladı.

Son yıllarda bu konularda çok önemli adımlar atıldığına dikkati çeken Korkanç, "Afetlere hazırlıkta toplumun her kesiminin bilinçlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda devlet, bireyler, sivil toplum kuruluşları farklı roller alabilir ve birbirleriyle ortaklaşa çalışabilir. Bu kapsamda önce toplumumuzun geleceği olan siz öğrencileri bilinçlendirmeyi, bilgi vermeyi seçtik. Bu kapsamda hepimize büyük işler düştüğünü unutmamak lazım. Sizlere güvenimiz tam." diye konuştu.

Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Gürbüz de öğrencilere Türkiye'nin jeolojik yapısı, depremin nasıl olduğu ve neler yapılması gerektiği hakkında sunum yaptı.

Konferans, yarın da ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da evleri yıkılan depremzede Sunay, Niğde'de anne oldu
YEREL HABERLER Hatay'da evleri yıkılan depremzede Sunay, Niğde'de ...
Niğde ve Nevşehir'den deprem bölgeleri için yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER Niğde ve Nevşehir'den deprem bölgeleri için yardımlar ...
Niğde Belediyesi Sosyal Market depremzedelere hizmet veriyor
YEREL HABERLER Niğde Belediyesi Sosyal Market depremzedelere hizmet ...
Niğde Belediyesi, yurtlarda kalan depremzede çocuklar için oyun grubu kurdu
YEREL HABERLER Niğde Belediyesi, yurtlarda kalan depremzede çocuklar ...
Niğde'de tıra çarpan otomobilin sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Niğde'de tıra çarpan otomobilin sürücüsünün öldüğü ...
Otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kaza kamerada
(Görüntülü) TIR&#039;A ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) TIR'A ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİL ...
TIR'A ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
YEREL HABERLER TIR'A ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.