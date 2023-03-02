Niğde'de asayiş olayları

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NİĞDE (AA) - Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15-28 Şubat tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 5 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılarla birlikte, 249,04 gram esrar, 55,78 gram metamfetamin, 19,52 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 46 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Asayiş Şubesi ekipleri de farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 44 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.



Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiği iddiasıyla bir eve düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

Evde 58 sahte bandrol, doluma hazır 69 alkollü içecek şişesi, 7 şişe aroma, 5 şişe içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Sungurbey Polis Merkez Amirliğine bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, şubat ayında 4 bin 64 kişinin GBT sorgusunu yaptı, aranması bulunan 28 şüpheliyi yakaladı, ruhsatsız tabanca ele geçirdi, 1 hırsızlık şüphelisini suçüstü yakaladı.

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