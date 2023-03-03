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Niğde Jeoloji Mühendisleri Odası bina yapımında zemin etüdüne dikkat çekti

AA

Niğde Jeoloji Mühendisleri Odası bina yapımında zemin etüdüne dikkat çekti

NİĞDE (AA) - Jeoloji Mühendisleri Odası Niğde İl Başkanı Sabri Ferhat Dağoğlu, bina yapılmadan önce yer seçiminin önemli olduğunu ve mutlaka zemin etüdü yaptırılması gerektiğini bildirdi.

Dağoğlu, odada gazetecilere yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Türkiye nüfusunun yüzde 71'nin, ülke topraklarının ise yüzde 66'sının deprem riskinde bulunduğunu belirten Dağoğlu, meydana gelen hasarlarda en önemli faktörün yer seçimi olduğunu anlattı.

Dağoğlu, son yıllarda Türkiye'de tarım arazilerine yerleşmenin yaygınlaştığını aktararak, "Bu da zeminle ilgili büyük problemler getiriyor. Gevşek ve sulu zeminlerde deprem yüzey hareketlerinin dalga boyu büyür ve yavaşlar. Bu da yıkıcılığın arttığını gösterir. Oysa kayaçlarda deprem dalga boyu kısalır ve hızlı hareket eder. Bu da yıkıcılığın en az olduğu bölgeleri gösterir." ifadelerini kullandı.

Niğde'nin de son yerleşim alanlarının çoğunun alüvyon topraklar üzerinde yapıldığına dikkati çeken Dağoğlu, buralarda yer altı su seviyesinin çok yüksek olduğu vurguladı.

Dağoğlu, yumuşak zemin nedeniyle depremlerde Niğde'de bazı binaların hasar gördüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Oda olarak Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile bir görüşme gerçekleştirerek bu konuları konuştuk. Kendisi de inşaat mühendisi olduğu için bu konulara hakim. Yer seçiminde jeoloji mühendislerinden bilgi alınmasının gerekliliğini anlattık. Bir komisyon kurulmasını, bu komisyonun çalışmasıyla Niğde'nin risklerinin belirlenmesi gerektiğini kararlaştırdık."

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