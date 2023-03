Yetimler depremzedeler için seferber oldu

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'de faaliyet gösteren Yetim Eli Derneği, yaklaşık 200 küçükbaş, 6 büyükbaş hayvan ve 10 tır yardım malzemesini afet bölgesine ulaştırarak yaraların sarılmasına katkı sağlıyor.

Büyüklükleri 7,7 ve 7.6 olan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından harekete geçen dernek gıda, ilaç, yakacak, hijyen, et gibi yardım malzemelerini bölgeye ulaştırmak için çalışıyor.

Kendisi de yetim olan Dernek Başkanı Şahin Mercan, AA muhabirine, afetin ikinci gününden itibaren hayırseverlerin yardımlarının bölgeye ulaşmasına aracılık ettiklerini söyledi.

- "20 koyun demiştik ama Allah'a şükür bugün itibariyle 200'e yaklaştık"

Mercan, deprem bölgesine yardım göndermeye devam ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Depremin ikinci günü bir tır odun, 2 tır gıda malzemesi, ilaç, hijyen malzemeleri, çocuk bezi, kadın hijyen paketi, powerbank gibi malzemeleri Hatay'ın Demirköprü köyüne ulaştırdık. Oradaki ilgililerle irtibat kurarak gerekli yerlere dağıttık. Minibüsümüzü gıda, ekmekle doldurarak aynı günün gecesi Gaziantep'e gittik. Dernek olarak depremzedelere kavurma dağıtmak için duyuru yapmıştık. 20 koyun demiştik ama Allah'a şükür bugün itibarıyla 200'e yaklaştık. 6 da tosun geldi. Önce kavurma olarak, sonra da çiğ et olarak gönderdik."

Bugüne kadar yaklaşık 10 tır yardım malzemesini bölgeye ulaştırdıklarını anlatan Mercan, Kocaeli'den bir hayırseverin katkısıyla yaklaşık bin gıda poşetini de Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki konteyner kentlere dağıtacaklarını dile getirdi.

Mercan, bölgeye her gittiklerinde aşevlerine et götürdüklerini anlatarak, Adıyaman'da KYK yurtlarına ve Tarsus'taki aşevine de et ulaştıracaklarını ifade etti.

- "Gram altınına kadar verenler oldu"

Depremden etkilenen yardım ulaştırdıklarını vurgulayan Mercan, şöyle konuştu:

"Derneğimiz, kurulduğu günden itibaren babaları ölmüş, anne ve babası boşanmış, veya babası cezaevinde olan çocuklara yardım ediyor. Niğde'de yetimler bizim aracılığımızla adeta seferber oldu. Her türlü imkanlarını deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için seferber etti. Gerek çalışmada gerek yüklemede gerekse evlerindeki fazla olan malzemeleri vermede, gram altınına kadar verenler oldu."

Mercan, yardım geldikçe ihtiyaca göre deprem bölgesine ulaştırmaya devam edeceklerinin altını çizerek, aynı zamanda Niğde'deki yetimlere de yardımların devam ettiğini dile getirdi.

Deprem bölgesinden Niğde'ye gelen yaklaşık 50 aileyi de evlere yerleştirdiklerini bildiren Mercan, evin her türlü eşyasını temin ettiklerini ve gıda takviyesi yaptıklarını sözlerine ekledi.

