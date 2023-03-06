Rektör Prof. Dr. Uslu, Sağlık Bilimleri Fakültesinin yapılacağı alanı inceledi

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NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Bor Sağlık Bilimleri Fakültesinin yapılacağı yeni alanda incelemelerde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Uslu, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Doğan ile fakülte binasının yapılacağı alanı gezdi.

Uslu, fakülte binasının inşasına en kısa sürede başlanacağını belirterek, "Modern ve teknolojik anlamda donatılmış bir Sağlık Bilimleri Fakültesi olabilmesi için şimdiden çalışıyoruz. Yerin tahsisinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Üniversitemiz daha iyi noktalara gelecek." ifadelerini kullandı.

Bor Belediye Başkanı Serkan Baran da Bor ilçesine önemli bir fakülte kazandıran Rektör Uslu'ya teşekkür ederek, her türlü desteği sunmaya devam edeceklerini aktardı.

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