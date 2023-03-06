Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Berat Kandili mesajı paylaştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik etti.

Manevi dayanışma ve birlik günlerinin depremin açtığı yaraların en kolay şekilde sarılmasına vesile olmasını dileyen Özdemir, şunları kaydetti:

"Ülkemizin, alem-i İslam'ın ve tüm insanlığın beraata ermesini, İslam dünyasında, kardeşlik, dayanışma, barış, huzur ve güven ortamının yeniden tesis edilmesini, Yüce Rabb'imden niyaz ediyorum. Yaşadığımız büyük depremde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah memleketimizi her türlü görünür görünmez musibetten muhafaza eylesin. Böylesi felaketleri bir daha yaşatmasın."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.