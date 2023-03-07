Üç çocuğuyla yaşayan anne, Hataylı depremzede aileye kucak açtı

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NİĞDE (AA) - Niğde'nin Kemerhisar beldesinde 3 çocuğuyla yaşayan Derya Ateş, evinde, depremlerde Hatay'da oturdukları binaları ağır hasar gören anne ve 2 oğlunu ağırlıyor.

Hatay'da 600 Evler Sitesi'ndeki evleri ağır hasar alan Okşan (57), eşi Mehmet (65) ile oğulları Yüksel (29) ve Onur Gezer (24) depremden yara almadan kurtuldu.

Birçok yakınını kaybeden ve depremin izlerini silmeye çalışan Gezer ailesi, 3 çocuk annesi Derya Ateş'in Kemerhisar beldesindeki evinde yeni bir başlangıç yapmaya çalışıyor.

Okşan Gezer, AA muhabirine, depremin çok kötü olduğunu ve anlatacak kelime bulamadığını söyledi.

Yaklaşık 18 yıldır aynı binada oturduklarını belirten Gezer, şunları kaydetti:

"Bütün emek, bütün her şey o evde. Hatıralardan tutun aklınıza ne gelirse. Bu zamana kadar yaptığımız bütün birikimler, orada kaldı. Binamız şu an yıkık değil ama girmemize izin verilmiyor. Alabilirsek eşyalarınızı almayı diliyoruz. Hayata, yeniden başlayacağız. Bir yön vereceğiz, mecburuz. Başka yapacak bir şeyimiz yok."

Onur Gezer de depremden çok etkilendiğini, maddi ve manevi her şeylerinin gittiğini anlattı.

Bütün ailelerinin aynı sitede yaşadığını dile getiren Gezer, "Şu anda herkes bir tarafa dağıldı. Herkesin acısı çok büyük. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Umuyoruz ki bu kötü günleri geride bırakacağız, tüm Türkiye olarak daha iyi günlere kavuşacağız, ben buna inanıyorum, umutluyum." dedi.

Depremzedelere evini açan Derya Ateş de depremi hissettiklerini ve o geceyi komşularında geçirdiklerini dile getirerek, herkese kapısının açık olduğunu vurguladı.

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