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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kooperatif kuran kadınlar, çölyak hastaları için glütensiz pasta üretiyor

AA

Kooperatif kuran kadınlar, çölyak hastaları için glütensiz pasta üretiyor

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde Bağları Tarım, Sanayi, Eğitim, Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifinde, çölyak hastaları için fasulye, nohut ve mercimek unundan glütensiz pasta ve kurabiye gibi unlu mamuller üretiliyor.

Kooperatif Başkanı Gülsüm Temur, AA muhabirine, geçen yıl ocak ayında kurulan kooperatifin 7 kadın üyesi bulunduğunu söyledi.

Kooperatifi, çölyak hastası çocuklar için mercimek, fasulye ve nohut unundan glütensiz pasta, tatlı ve kurabiye üretmek için kurduklarını belirten Temur, çocukların bu lezzetlerden mahrum kalmasını istemediklerini anlattı.

Temur, şu anda 9 ürün yaptıklarını aktararak "Ürünlerimiz için patent başvurusunda bulunduk. Çok fazla AR-GE çalışması yaptık ve sonunda damak tadımıza uygun ürünlerimizi elde ettik. Nohut, fasulye, mercimek ununu birtakım aşamalardan geçirerek kullandık. Bu unlar, beyaz un gibi çok işlevsel değil. Börek açılmıyor, beyaz undan yaptığımız kek gibi kabarmıyor. Biraz zahmetli ama güzel." diye konuştu.

Kadınların istediği her şeyi yapabileceğine dikkati çeken Temur, "Para kazanmaya başladık ama bir senedir eşlerimizden aldığımız harçlıklarla devam ettirdik. Şimdi arkadaşlar, hesabımızdaki parayı görünce mutlu oluyor. Seneye kazandığımızın bir kısmını ayırarak kadınlar için sosyal sorumluluk projesi yapacağız. Güzel şeyler düşünüyoruz." dedi.

- Ürünlerin çoğu nohut unundan yapılıyor

Kooperatif Başkan Yardımcısı Selda Gündoğdu da Niğde yöresine ait ürünleri tercih ettiklerini söyledi.

Melendiz yöresinin fasulyesiyle ünlü olduğunu, bunun için yaptıkları keke "Melendiz karası" ismini verdiklerine değinen Gündoğdu, "Ürünlerimizin çoğu nohut unundan. Nohut da Niğde'de Germeğen'de yetiştiği için çikolatalı ürünümüze 'Germeğen bombası' dedik. Herkese de tavsiye ederim. Üretmek güzel bir şey. Hanımlar evde oturmasın, üretsin, istihdam sağlasın. Amacımız, bu işi büyütmek. Unlarımızı internet üzerinden e-Ticaret, e-İhracat yoluyla satmak ve birçok kadına istihdam sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Üyelerden Ebru Soyak da ürünlerle ilgili çok güzel dönüşler aldıklarını belirtti. AR-GE çalışmalarıyla lezzetli ürünler ortaya çıktığına işaret eden Soyak, şunları kaydetti:

"Pastalarımızdan tadanlar çok güzel dönüşler yapıyor. Nohut unundan içinde Niğde'ye özgü sebze ve meyvelerin olduğu 'Nahita' keki yapıyoruz. Fasulye unundan 'Melendiz kara'sı yapıyoruz. Nohut unundan 'elma tartı, halveter' üretiyoruz. Bunların içinde kesinlikle şeker yok, tamamen doğal. Elma pekmezini kendimiz üretiyoruz."

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