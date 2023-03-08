Belediye Başkanı Özdemir'den "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, kadınların emeğin, sevginin, fedakarlığın ve mücadelenin sembolü olduğunu belirtti.

Kadına şiddetin en büyük insanlık suçlarından biri olduğu aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Geçmişten günümüze uzanan büyük tarih çizgisinde insanlığın varoluşu, kadınların emeği, sevgisi ve merhametiyle gerçekleşmiştir. Kadınlar her şeyden önce annelerimiz olarak sebebi hayatlarımızdır. Bütün toplumlarda kadınlar sosyal dokunun temel taşı, kültür varlıklarımızın taşıyıcıları, medeniyetin üreticileri ve sürdürücüleri olmuşlardır. İnsanın şahsiyetinin oluştuğu aile içinde kadın önemli bir faktördür."

AK Parti Niğde Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Temur, CHP Niğde Kadın Kolları Başkanı Fatma Yaşar ve İYİ Parti Niğde İl Kadın Politikaları Başkanı Aygül Kırman da yayımladıkları mesajla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.