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NİĞDE (AA) - Niğde'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Şehit Efe Osman Apaydın Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Yunus Kızıl, günün anlam ve önemine belirten konuşma yaptı.



Şehit Efe Osman Apaydın Anadolu Lisesi öğrencileri milli şair Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini okudu, İstiklal Marşı oratoryosu ve İstiklal Marşı'nın yazılışını anlatan gösteri sundu.

Programa Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Taciroğlu, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Niğde Baro Başkanı Emin Alper Öztürk, kurum müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

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