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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'de aday adaylığı başvuruları başladı

AA

AK Parti'de aday adaylığı başvuruları başladı

NİĞDE (AA) - AK Parti Niğde İl Başkanı Ömer Kılıç, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde aday adaylığı başvurularının başladığını bildirdi.

Kılıç, parti binasında yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Depremin ağır yıkıma neden olduğunu belirten Kılıç, Niğdelilerin ilk andan itibaren depremzedelerin yardımına koştuğunu anlattı.

Kılıç, bugün itibarıyla aday adaylığı başvurularının başladığını aktararak, şunları kaydetti:

"Başvuruları internet ortamında alacağız. Başvuru yaptıktan sonra Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla genel merkezimize maddi bağış alınmıyor. AFAD'a bağış yapılacak. Erkekler 20 bin, kadın ve 18-30 yaş arası gençlerimiz 10 bin lira yatıracak. Yüzde 40 engelli olan vatandaşlarımız 5 bin lira yatıracak. Bağışı yaparken açıklama kısmına isim, soyadı, TC kimlik numarası ve doğum tarihinin belirtilmesi gerekiyor. Sonra parti binamıza gelerek imzalarını alıyoruz ve kendilerine alındı belgelerini veriyoruz. Başvuruyu internet üzerinden yapıp da partimize gelmezse başvurusu kabul olmuyor."

Şu ana kadar 3 kişinin müracaat ettiğini dile getiren Kılıç, yoğun bir talep olduğunu vurguladı.

Kılıç, aday adaylığı başvurularının 16 Mart'ta saat 21.00'de sona ereceğini ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği adaylarla Niğde'mizde Cumhur İttifakı olarak 3 milletvekili çıkartıp şehrimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en güzel bir şekilde temsil etmek için gayret göstereceğiz. Niğde'mize daha fazla yatırım alabilmek için hemşehrilerimizin desteklerini bekliyorum. Seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

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