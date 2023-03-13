Rektör Prof. Dr. Uslu, Niğde Teknopark'ı ziyaret etti

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NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Teknopark'ta incelemelerde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Uslu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hamdi Doğan, Prof. Dr. Nafiz Tok ve Prof. Dr. Recep Çiçek, Genel Sekreter Abdulgani Özkan ile yaptığı ziyarette Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rifat Battaloğlu'ndan bilgi aldı.

Teknopark'ta yeni nesil zirai ilaçlama dron üreten firmayı gezen Uslu'ya mühendis Harun Varol, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Uslu, savunma sanayisi üzerine projeler yürüten başka bir firmayı da gezerek incelemelerde bulundu.

Firma yetkilisi İbrahim Hamalaosmanoğlu, bomba atar silah sistemlerinde kullanılan dijital bir nişangah geliştirdiklerini belirterek, yazılım ve stratejik bileşenleri yerli olan ürünün özellikleriyle alanında Türkiye'de tek, dünyada ikinci olduğunu aktardı.



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