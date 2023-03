Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Tıp Bayramı mesajı

Her şey var!

NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Özdemir mesajında, deprem bölgesinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutlayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Tarihin her döneminde tıp ilmine önem vermiş bir milletiz. Şehirlerimizde Selçuklular dönemine ait darüşşifalar var. Bundan bin yıl önce her tarafa şifa evleri yapmışız. Tıp alanında İbni Sina gibi bir dahi yetiştirmişiz. Bugün doktorlarımız dünya çapında başarı gösteriyor. Türk doktorlarının başarısı hepimizin göğsünü kabartıyor. Gece gündüz demeden her türlü zorluğa katlanarak hizmet eden sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.