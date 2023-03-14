Niğde'de sağlık memuru aracında ölü bulundu

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NİĞDE (AA) - Niğde İl Sağlık Müdürlüğünde görevli memur aracında ölü bulundu.

Yukarı Kayabaşı Mahallesi'nde park halindeki araçta bir kişinin hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, araçtaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Herhangi bir darp ve yaralanma izi bulunmayan kişinin İl Sağlık Müdürlüğü Merkez Toplum Sağlığında görevli memur Behzat Emen olduğu tespit edildi.

Emen'in cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü paylaştığı teziya mesajında, "Müdürlüğümüz personeli Merkez Toplum Sağlığında görevli sağlık memuru Behzat Emen'in vefatı hepimizi derinden üzdü. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve baş sağlığı dileriz. Sağlık camiamızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

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