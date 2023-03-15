Niğde Belediye Başkanı Özdemir depremzedelerle buluştu

NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Niğde'deki evleri hasar gören vatandaşlarla bir araya geldi.

Niğde Belediyesi Meclis Salonu'nda, evi zarar gören yaklaşık 80 kişiyle görüşen Özdemir, onların sorunlarını dinledi.

Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremlerde Niğde'de zarar gören binaların durumuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Yunus Sezer ile görüştüğünü, konunun Bakanlar Kurulu'nda da görüşüldüğünü söyledi.

Hiç kimsenin mağdur edilmeyeceğini belirten Özdemir, "Kimse dışarıda kalmasın diye AFAD bu konuda tek tek, parsel parsel, ada ada çalışıyor. Bununla alakalı çok yakın bir zamanda inşallah bir bölge ilan edilecek, var olan bölgelerin içine de dahil edilebilir. Ya da bir destek paketi de olabilir. Bunun ilanı çok yakın bir zamanda yapılacak." ifadelerini kullandı.

Özdemir, Niğde'de şu anda yaklaşık 50 ağır ve orta hasarlı bina olduğunu dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız 6 Şubat sabahından itibaren bu konuyu birebir takip ediyor. Hiçbir mağduriyet olmaması adına bu süreç biraz uzadı. Ama belediye olarak her zaman hemşehrilerimizin yanındayız. Niğde Belediyesi hepimizin belediyesi. Açta açıkta kimseyi bırakamayız. Şu an barınacak yeri olmayan ya da sıkıntı yaşayan varsa barınma yeri temin ediyoruz." diye konuştu.

Evi ağır hasarlı olan Ali Şafak da Bakanlar Kurulu kararını bekleyeceklerini ifade etti.









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