AK Parti Niğde İl Başkanı Kılıç, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti

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NİĞDE (AA) - AK Parti Niğde İl Başkanı Ömer Kılıç, milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklama, AK Parti'nin sağlıktan eğitime, ulaşımdan turizme, teknolojiden savunma sanayisine Türkiye'yi her alanda dünya standartlarının önüne geçirdiğini belirtti.

Türkiye Yüzyılı'nın ilk adımı olan 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde aday adaylığı için Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluru ile AK Parti Niğde İl Başkanlığı ve İl Genel Meclisi üyeliğinden ayrıldığını aktaran Kılıç, "Seçimlerde, büyük ve güçlü Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak bu sürecin ülkemize, Niğde'mize, milletimize hayrılar getirmesini rabbimden temenni ediyorum. Allah, çıktığımız yolda bizleri muvaffak eylesin." ifadesini kullandı.

Kılıç'ın milletvekili aday adaylığı başvurusunu 22 Mart Çarşamba günü yapacağı öğrenildi.

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