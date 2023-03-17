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Niğde'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü mesajları

AA

Niğde Valisi Mustafa Koç, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Niğde'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü mesajları

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Mustafa Koç, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Koç, mesajında, 18 Mart Çanakkale zaferinin tarihte eşine az rastlanır kahramanlık destanlarından biri olduğunu belirtti.

Türk milletinin, hiç kimsenin boyunduruğuna girmeyeceğini, hür ve bağımsızlığı uğruna gözlerini dahi kırpmadan canlarını vereceğini tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini aktaran Koç, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı ve milleti uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de mesajında, "Çanakkale Zaferi, milletimizin kaderini ve dünya tarihinin akışını değiştiren, elindeki çok kısıtlı imkanlara rağmen dünyanın bütün ordularının birleşerek topyekün saldırdıkları bir savaşta yaptığımız varoluş mücadelesidir. Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, birlik ve beraberliğimizin ölümsüz sembolleri olan aziz şehitlerimiz, ilelebet gönlümüzde yaşamaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu da milletin tek yürek olduğu ve yedi düvele bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini ilan ettiği 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümünü büyük bir gururla andıklarını bildirdi.

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