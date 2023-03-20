Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Bor ilçesi ve Kemerhisar beldesinde uyuşturucu üreten ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 19 şüpheli yakalandı, 89 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 cep telefonu ve hard disk ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.