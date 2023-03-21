Niğde'de kalp kapak ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi

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NİĞDE (AA) - Niğde'de bir hastanın aort kalp kapağı, metal kapakla değiştirildi.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Meryem Etkar (73), aort kapağının daralması nedeniyle servise yatırıldı.

Kalp damar cerrahı Dr. Öğr. Üyesi Faruk Serhatlıoğlu, Uzm. Dr. Muhammet Sefa Sağlam ve Uzm. Dr. Hamdi Mehmet Özbek, Etkar'ın aort kapağını, mekanik kalp kapağı ile değiştirdi.



Başhekim Dr. Yakup Çetinkaya, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, ameliyatın Niğde'de ilk defa uygulandığını söyledi.

Başarılı bir ameliyat gerçekleştirildiğini belirten Çetinkaya, "Hastamız gayet sağlıklı. Bundan sonraki süreçte de cerrah arkadaşlarımızın, hocalarımızın desteğiyle bu tür hastaları tedavi edebilme gayreti içerisinde olacağız. Niğdemizde gerçekleştirilemeyen ameliyatları yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kalp Damar Cerrahi Dr. Öğr. Üyesi Faruk Serhatlıoğlu da operasyonun başarılı geçtiğini aktararak, "Bu tür hastalar daha önce şehir dışına sevk ediliyordu. Artık Niğde'de yapabiliyoruz. Hastalarımız, memleketlerinde ameliyat olma konforunu yaşayacaklar." dedi.

Meryem Etkar da emeği geçen herkese teşekkür etti.

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