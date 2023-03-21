Niğde'deki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

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NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesi Kemerhisar beldesinde uyuşturucu üreten ve ticaretini yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda, 3 zanlıyı yakaladı.



Şüphelilerle birlikte 552 gram sentetik uyuşturucu, 30 kilitli şeffaf poşet, 21 cerrahi eldiven, 7 özel uçlu iğne, floresan lamba, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.



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