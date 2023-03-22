Türk Kızılay Niğde Şubesi 9 bin depremzedeye yardım ulaştırdı

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NİĞDE (AA) - Türk Kızılay Niğde Şubesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenerek kente gelen yaklaşık 9 bin kişiye yardım eli uzattı.

Türk Kızılay Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesindeki Kızılay Butik'te gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin ilk gününden itibaren seyyar aşevi aracıyla Kahramanmaraş'a giden ekiplerinin orada görevi sürdürdüğünü söyledi.

Kendisinin de Kahramanmaraş'ta görev yaptığını belirten Gençoğlu, depremzedelere 3 öğün yemek ikram ettiklerini anlattı.

Gençoğlu, Niğde'ye gelen depremzedelere de kıyafet, gıda ve nakdi yardımda bulunduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Ramazanda da yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Kıyafet yardımımızı hem üniversitemiz içindeki Kızılay Butik'te hem de şubede yapıyoruz. Niğde'mizde 2 kamyon, 3 tır kıyafet dağıttık. Bugün bir tır daha kıyafet geldi. Niğde'de 10 binden fazla depremzede var ve hala gelenler oluyor. Yaklaşık 9 bin depremzedeye ulaştık, ulaşmaya da devam ediyoruz. Market kartları da dağıttık."

Gençoğlu, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için ramazanda da bağışçıları yardım yapmaya davet etti.

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