Niğde'de ramazan ayı denetimleri

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NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini artırdı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, kent merkezinde hizmet veren unlu mamul üretim yerleri, fırın, bakkal ve marketlerde ekmeklerin gramajı başta olmak üzere üretimi ve hijyen şartları gibi konuları denetledi.

Ekipler, fırınlarda özellikle çalışanların, imalathane ve satış yerlerinin temizliğini, istenilen şartlara uyulup uyulmadığını da kontrol etti.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, halkın temiz, güvenli ve kaliteli hizmet alması için çeşitli denetimler yaptıklarını belirtti.

Denetimlerin periyodik olarak sürdürüldüğünü aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Birçok alanda olduğu gibi fırın denetimlerini de aralıksız olarak sürdürmeye devam edeceğiz. İncelemelerimizde esnaf ve çalışanlara çeşitli konularda uyarılarda bulunuyoruz, kanunlar çerçevesinde halkımızın temiz ve güvenilir hizmet alması için görevimizi yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızdan halk sağlığını tehdit eden durumlarla karşılaştıklarında Zabıta Müdürlüğünü aramalarını rica ediyoruz."

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