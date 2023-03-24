Niğde'de depremden etkilenen 2 mahallenin afet bölgesi kapsamına alınması istendi

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NİĞDE (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Niğde'deki evleri hasar gören vatandaşlar, bulundukları mahallelerin afet bölgesi kapsamına alınmasını talep etti.

Depremlerde Şahinali ve Çayır mahallelerindeki evleri zarar gören vatandaşlar, Emin Erişingil Caddesi'nde bir araya geldi.

Grup adına gazetecilere açıklama yapan Ali Şafak, iki mahalledeki bazı iş yeri ve konutların depremde zarar gördüğünü söyledi.

Mağdur olduklarını belirten Şafak, "Bu iki mahallede zarar gören iş yeri ve konutların nasıl bir işleme tabi tutulacağını bilmemekteyiz. Deprem mağdurları olarak iki mahallenin afet bölgesi kapsamına alınmasını istiyoruz." dedi.



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