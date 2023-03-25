Niğde'de öğrencilerin projeleri bilim şenliğinde sergilendi

NİĞDE (AA) - Niğde'de Deneyap Teknoloji Atölyeleri Bilim Şenliği düzenlendi.

Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi'nde düzenlenen şenlikte, yaklaşık 12 haftadır Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim alan öğrenciler, hazırladıkları projeleri sergiledi.

Deneyap Teknoloji Atölyesi eğitmeni Erkan Agan, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında öğrencilerin 11 farklı başlıkta 3 yıl eğitim alacağını belirtti.

160 öğrencinin atölyelerde eğitim aldığını belirten Agan," Öğrencilerimiz atölyelere sınavla alınıyor. Amacımız öğrencilerin hem bilişsel hem de el becerilerini geliştirmek, yaptıkları ve geliştirdikleri projelerle üretime katkı sağlamaları noktasında onlara yardımcı olmaktır. Şu anda 12 haftalık tasarım ve üretim bölümümüz bitti, onun sergisini yapıyoruz. Ardından öğrenciler robotik ve kodlama eğitimi alacak." dedi.

Engelli bireyler için engelsiz otobüsler projesi hazırladıklarını anlatan Azra Saadet Eryaman ise "Otobüsümüzde engelli bireyler için engelli rampamız var. Yine görme engelli bireylerimiz için iç bölümde kabartmalı yollar yaptık. Amacımız, engelli bireylerin kimseden yardım almadan otobüslerde yolculuk yapabilmesini sağlamak." diye konuştu.

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