Niğde'de Kayabaşı Halk Kütüphanesi açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde'de Kayabaşı Halk Kütüphanesi açıldı

AA

Niğde'de Kayabaşı Halk Kütüphanesi açıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de Kütüphaneler Haftası'nda Kayabaşı Halk Kütüphanesi hizmete girdi.

Niğde Vali Yardımcısı Adnan Türkmadar, Niğde Belediyesi ek hizmet binası giriş katında hizmet vermeye başlayan kütüphanenin hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de ek hizmet binasının giriş katının kütüphane olarak kullanılacağını söyledi.

Kütüphanenin yer tahsisini ve tefrişatını belediyenin yaptığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Burası geçmişte kütüphaneymiş ama çok verimli kullanılmamış. Bundan sonra yeni nesil kütüphane olarak verimli şekilde kullanılacak. Eski kütüphane anlayışını bir kenara bırakıyoruz. Burayı 24 saat açmayı planlıyoruz. Gençlerimize çay, kahve ikramı sunacağız. Talep olursa ramazanda sahura kadar açıp sahur ikramını da yapmak istiyoruz, talebe bakacağız. Daha sonrasında da gece çorba ikramıyla, kahvesiyle, çayıyla uzun süre gençlerimizi biz burada misafir etmek istiyoruz. Üst katta biz çalışacağız ve gençlerle bir arada olacağız."

Özdemir, sene sonuna kadar 6 kütüphaneyi daha açmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Tecimer de kütüphanenin 300 metrekarelik alanda hizmet vereceğini aktararak, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız olarak ilk etapta 6 bin 500 kitabı okuyucularımızın hizmetine sunacağız. İlerleyen zamanlarda güncellenerek devam edecek." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

6 yaşındaki Batuhan'ın öldüğü kaza kamerada
YEREL HABERLER 6 yaşındaki Batuhan'ın öldüğü kaza kamerada
Niğde'de minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Niğde'de minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Niğde'de hafif ticari aracın çarptığı çocuk, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Niğde'de hafif ticari aracın çarptığı çocuk, hayatını ...
Niğde'de öğrencilerin projeleri bilim şenliğinde sergilendi
YEREL HABERLER Niğde'de öğrencilerin projeleri bilim şenliğinde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.