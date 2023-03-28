Niğde'de sertifikasyonu tamamlanan 2 yerli patates çeşidi satışa sunuldu

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NİĞDE (AA) - Niğde'de Patates Araştırma Enstitüsünde geliştirilen ve sertifikasyon işlemleri tamamlanan yerli patates çeşitleri Onaran-2015 ve Leventbey'in çiftçilere satışı başladı.

Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, Aktaş beldesindeki yeraltı depolarında gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı enstitüde şu ana kadar 10 yerli patates çeşidinin geliştirildiğini, bunlardan 8'inin özel sektöre devrinin yapıldığını söyledi.

Özel sektöre devredilen 2 patates çeşidinin sertifikasyon işlemlerinin tamamlandığını ve tohumluk üretimlerinin yapıldığını belirten Pırlak, "Üreticilerimiz, ilgili firmayla temasa geçerek yerli ve milli tohumluklarımızı alıp dikimini gerçekleştirebilir." dedi.

Satışa sunulan çeşitler hakkında bilgiler veren Pırlak, "Onaran-2015 yüksek verimli, geçici bir çeşidimiz. Kabuk rengi sarı, iç rengi krem. Bu çeşidimiz, Türkiye'nin her bölgesinde yetiştirilmeye uygun. Çeşidimizin kuru madde oranı yüzde 18-20, pazarlanabilir yumru sayısı yüzde 90. Yaklaşık 5,5-6 ton verim alınıyor. Diğer çeşidimiz Leventbey ise orta erkenci grubunda yer alıyor. Bu çeşidimizin pazarlanabilir yumru oranı yüzde 94. Kuru madde oranı da yüzde 19-20." diye konuştu.

Firmalara devredilen diğer çeşitlerin sertifikasyon işlemlerinin ve tohumluk üretimlerinin devam ettiğini anlatan Pırlak, bu çeşitlerin de çiftçilere ulaştırılmasının planladığını dile getirdi.

Pırlak, yerli çeşitler sayesinde tohumluk maliyetlerinin önemli ölçüde düşeceğine dikkati çekti.

Yerli çeşidin satışını yapan firmanın yönetim kurulu başkanı Kemal Bengi de tohumlukların çiftçilere satışının başlandığını belirterek, "Yerli çeşitlerde senelik yaklaşık 500 ton tohumluk üretimimiz var. Bu çeşitleri bilmeyen çok fazla çiftçimiz var. Yerli çeşidin ithale göre hiçbir farklı yanı yok, fazlalıkları var. Verim, kalite ve depo dayanıklılıkları fazla." ifadelerini kullandı.

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