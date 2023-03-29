Niğde Belediyesi Adıyaman'da depremzedelere iftar veriyor

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NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da afetzedeler için iftar sofrası kuruyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her yıl Niğde'nin farklı mahallelerinde iftar sofrası kuran Niğde Belediyesi, bu sene depremler nedeniyle Adıyaman'da afetzedelere iftar ve sahur ikramında bulunuyor.

Ayrıca ekipler, iftar öncesinde ve sonrasında çocuklara yönelik tiyatro gösterisi ve sanatsal etkinlikler sunuyor.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, belediye olarak depremlerin hemen ardından tüm imkanlarını afet bölgesine sevk ettiklerini hatırlattı.

Başta Adıyaman olmak üzere afet bölgesinde arama, kurtarma ve yardım çalışmalarında önemli görevler üstlendiklerini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Mobil aşevi, tuvalet ve banyo gibi üniteler kurarak depremzedelerin ihtiyaçlarına cevap verdik. Önceki yıllarda Niğde'nin farklı mahallelerinde kurduğumuz iftar sofralarını bu kez afet bölgesinde açarak, depremzedelerimizin hizmetine sunduk. Ayrıca çocuk tiyatrosu ekibimiz, iftar öncesinde ve sonrasında çeşitli gösteriler sunarak çocuklarımızın yaşadığı travmadan bir nebze olsun uzaklaşmalarına yardımcı oluyor. Hizmetlerimiz ramazan boyunca ve sonrasında hayat normale dönene karar devam edecek."

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