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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde'de seçim güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı

AA

Niğde'de seçim güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı

NİĞDE (AA) - Niğde Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için alınan güvenlik tedbirleri konusunda bilgi verdi.

Türkdamar, Valilikteki toplantıda yaptığı konuşmada, seçimlerde asıl yetkili kurumun Yüksek Seçim Kurulu olduğunu söyledi.

Valiliklerin görevinin seçimlerin huzur ve güven ortamında yapılmasını sağlamak olduğunu belirten Türkdamar, valilik bünyesinde bir komisyon kurulduğunu anlattı.

Türkdamar, komisyonun kendilerine düşen görevleri sıkı bir şekilde takip ettiğini dile getirerek, "Şimdiye kadar birkaç toplantı yaptık. Ülkemizde bölge toplantıları yapıldı. Burada yaptığımızın benzerini, kaymakamlar da yapacak. Seçim hakimi ne istiyorsa araçsa araç personelse personel, binaysa bina. Son seçimden günümüze kadar kapanan okullar var. Onların yeniden hazırlanması lazım." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından alınan tedbirlerle ilgili sunum yapıldı.

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