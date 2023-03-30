Niğde'de protokol üyeleri iftarda depremzedelerle buluştu

NİĞDE (AA) - Niğde'de protokol üyeleri, Sultan 2. Kılıçarslan Yurdu'nda kalan depremzedelerle iftarda bir araya geldi.

Niğde Vali Vekili Adnan Türkdamar, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Niğde'de yaklaşık 2 bin kişinin misafir edildiği yurtta afetzedelerle oruç açtı.

Türkdamar ve Özdemir, masaları gezerek deprezedelerle sohbet etti, onların sorunlarını dinledi.

Başkan Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Onları ne kadar mutlu edebilirsek, çocuklarda bir tebessüm oluşturabilirsek hepimiz için ne mutlu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Kredi ve Yurtlar Kurumu sorumlularımıza teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ortam var. Zaten depremzedeler de buradaki durumlarından çok memnun." dedi.

Hatay'dan gelen depremzede Zinhar Tambar da kötü günler yaşadıklarını, yurtlarda kendilerine çok iyi bakıldığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

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