Niğde'de depremden etkilenen mahallelerin afet bölgesi kapsamına alınması istendi

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NİĞDE (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Niğde'deki evleri hasar gören vatandaşlar, bulundukları mahallelerin afet bölgesi kapsamına alınmasını talep etti.

Depremlerde Şahinali ve Çayır mahallelerindeki evleri zarar gören vatandaşlar, Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya geldi.

Grup adına gazetecilere açıklama yapan Ali Şafak, depremden zarar gören mahallelerin kısmi afet bölgesi ilan edilmesini talep ettiklerini söyledi.

Hasarlı konut ve iş yeri sayısının arttığını belirten Şafak, "Mağdur olan esnaf, iş yeri, konut sahibi de artmaktadır. Geçen hafta belirttiğimiz gibi talebimiz, iş yerlerimiz ve konutlarımızın bulunduğu mahallenin kısmi afet statüsüne alınmasıdır. Hasar gören konutlar ve iş yerlerinin geleceğinin ne olacağını kimse bilmemektedir." ifadelerini kullandı.

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