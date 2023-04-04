Niğde'de kent müzesini dönüştürülecek bedestende çalışmalar sürüyor

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NİĞDE (AA) - Niğde'de Sokullu Mehmet Paşa tarafından 16. yüzyılda yaptırılan tarihi bedesteni kent müzesine dönüştürme çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bedestende gazetecilere yaptığı açıklamada, çok değerli bir tarihi yapıyı anlamlı bir şekilde şehre kazandıracaklarını söyledi.

Niğde'nin en büyük ihtiyaçlarından birinin kent müzesi olduğunu belirten Özdemir, tarihi 10 bin yıl öncesine dayanan şehrin geçmişinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini anlattı.

Özdemir, kent müzesinin ihalesinin yapıldığını ve çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Burada her şey Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun onayıyla yapılıyor. Niğde Belediyesi yaptığı bütün tescilli binalarda ve bu tarihi alanlarda her şeyi kurulların izni ve onaylanmış projelerle gerçekleştiriyor. Projemiz yaklaşık 18 milyon liralık ihale bedeli ile yükleniciye verildi. 2023 sona ermeden ment müzemizi kazandırma hedefindeyiz. Müzede Niğde'nin tarihi anlatılacak. Kuruluşundan bugüne hangi medeniyetler yaşamış, hangi el sanatları yapılmış, ananelerimiz, örfümüz neler, bunları çocuklarımıza aktarmamız lazım ki onlar da gelecek nesillere aktarabilsin."

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