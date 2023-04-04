Niğde Teknopark'ta 40 milimetrelik bomba atarlar için dijital nişangah geliştirildi

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NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde Teknopark'ta 40 milimetrelik bomba atarlarda kullanılmak üzere geliştirilen dijital nişangah, yaklaşık 1500 metreye kadar hedeflere isabetli atış imkanı sağlıyor.

Selçuk Üniversitesinde 1998'de fizik bölümünü bitiren, 2004'te Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde nükleer fizik alanında yüksek lisans yapan Mustafa Sızır, savunma sanayi üzerine Konya'nın Beyşehir ilçesi Huğlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir firmanın ürettiği bomba atarlar için dijital nişangah talebi üzerine çalışmaya başladı.

Hazırladığı projeyle Niğde Teknopark'ta kurduğu şirkette yaklaşık 1,5 yıllık çalışma yürüten Sızır, 1500 metreye kadar hedefe isabetli atış yapma imkanı sunan "Ak-Sight" adını verdiği dijital nişangah geliştirdi.

40 milimetrelik bomba atarlar için tasarlanan nişangah, alüminyum dış gövdesiyle su, toz ve dış darbelere karşı dayanıklı olmasının yanında, kullanıcıya düşük, orta ve yüksek hızlı, eğitim, gaz ve sis mühimmatları ile atış yapma imkanı sunuyor.

Mustafa Sızır, AA muhabirine, dijital nişangahın yazılımının ve üretiminin yerli imkanlarla yapıldığını söyledi.

Ürünün kullanılacak silah sisteminin sağına, soluna ve üstüne monte edilebildiğini, mandallı kilit sistemiyle takma çıkarma işleminin kolay yapılabildiğini belirten Sızır, nişangahın kalifikasyon testlerine tabi tutulduğunu kaydetti.

- "NATO standartlarının gerektirdiği tüm yeteneklere sahip"

Sızır, ürüne 55 ve sıfırın altında 40 derecede ağırlaştırılmış testler uygulandığını ve zorlu hava şartlarında bile sorunsuz çalışacak şekilde tasarlandığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Enerjiyi az tüketebilecek mikroçipler seçtik. İçerisinde kullanılan tüm bileşenler ordumuzun şanına yakışır şekilde üstün özelliklerle donatıldı. Ekran camı, kırılması durumunda askerimizin yüzüne zarar vermemesi için esnek koruyucularla kaplandı. NATO standartlarının gerektirdiği tüm yeteneklere sahip. Ürünümüz, 2022'nin son çeyreğinde başarılı testlerin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girdi."

Türkiye'de düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) olmak üzere Almanya ve Malezya'daki 4 uluslararası savunma sanayi fuarında sergilenen nişangahın stratejik bir ürün olduğunun altını çizen Sızır, "Bomba atarların mekanik nişangahını ortadan kaldırıp mühimmatı doğru yere düşürebilen bir ürün. Dünya çapında ilgilenenler oldukça fazla. Özellikle IDEF'21'de Fransızların çok büyük ilgisi oldu, ürünü çok istediler ama ordumuz kullandıktan sonra başka ülkelere satacağımızı beyan ettik." dedi.

- "Hedefleri, tüm metrelerde yüzde 100 isabetle vurdu"

Sızır, otomatik kalibrasyon özelliğiyle atış mesafesini otomatik ayarlayan dijital nişangahın sahada personele taktiksel anlamda büyük üstünlük sağlayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kalifikasyon testlerinde her metreye beşer atış yapıldı ve hedefleri, tüm metrelerde yüzde 100 isabetle vurdu. Düşük hızlı mühimmatların menzilleri 400 metreyle sınırlı. Bu mühimmatı seçtiğimizde kullanıcıya 0 ile 400 metre arasında asistanlık yapıyor. Orta hızlı mühimmatlarda yaklaşık 800 metrede süreç tamamlanıyor. Hızlı mühimmatlarda ise yaklaşık 1500 metreye kadar bütün mesafeleri gösteren yeteneklere sahip."

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