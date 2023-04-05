Niğde'de 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı

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NİĞDE (AA) - Niğde'de 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Niğde Baro Başkanı Emin Alper Öztürk, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Öztürk, yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden avukatlar ve vatandaşlar için başsağlığı diledi.

Deprem bölgesinde avukatlık mesleğini sürdürmenin zor bir hal aldığını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesindeki barolarımıza kayıtlı 17 bin 964 avukat ve 3 bin 762 stajyer meslektaşımız depremin sonuçlarından doğrudan etkilendi. 10 bine yakın meslektaşımızın ev ve ofislerinde ağır hasar meydana geldi. Başta deprem bölgesi olmak üzere vatandaşların adalete erişim haklarının güvencesi dün olduğu gibi bugün de avukatlardır."

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