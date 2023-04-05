Niğde'de beyin tümörü ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi

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NİĞDE (AA) - Niğde'de bir hastanın beyin zarındaki tümör, başarılı operasyonla alındı.

Baş ağrısı ve baş dönmesi şikayetleriyle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Figen Turgut (43), beyin zarında tespit edilen tümör nedeniyle servise yatırıldı.

Beyin cerrahi uzmanı Op. Dr. Burak Yürük ve ekibi, yaptığı başarılı operasyonla kitleyi bulunduğu yerden aldı.

Başhekim Dr. Yakup Çetinkaya, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, ileri merkezlerde mevcut teknik donanımın, ameliyathanelerinde de kullanılabildiğini belirterek, "Bu ameliyatların devamı gelecek. Hastanemize Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinden gelen, 2,5 aydır hastanemizde çalışan Op. Dr. Burak Yürük, şimdiye kadar 1 boyun fıtığı, 3 bel fıtığı, 1 omurga kırığı, 2 beyin tümörü ameliyatı gerçekleştirdi." dedi.

Yürük ise hastanın tetkiklerinde "köşe tümörü" olarak tabir edilen kulak arkasında beyin zarından kaynaklı bir kitle tespit ettiklerini anlattı.

Hastane yönetiminin de destekleriyle modern cihazlarla başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini aktaran Yürük, "Ameliyat sonrası 4. gününde olan hastamızda aksi bir durum yaşamadık. Taburcu etmeyi planlıyoruz. Bu tür şikayeti olan hastalarımızı polikliniğimize mutlaka bekliyoruz." dedi.

Hasta Figen Turgut ise hastane personeline teşekkür etti.

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