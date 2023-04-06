Niğde'de AA'nın kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesajlar yayımlandı

NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Belediye Başkanı Özdemir mesajında, Anadolu Ajansının halkın doğru bilgilerle aydınlatılması konusunda hizmet kalitesinden asla ödün vermediğini belirtti.

AA'nın habercilik alanında öncü ve güvenilir bir kaynak olduğunu vurgulayan Özdemir, "Geçmişte olduğu gibi bugün de yurt içinde ve dışında yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağı, ulusal ve uluslararası seviyede ülkemizin güvenilir haber ağı Anadolu Ajansı, Türkiye'nin ve Türk basınının gelişmesine katkı sağlayan, yayıncılık anlayışı ve misyonuyla milletimizin güvenini kazanmış seçkin kuruluşlarımızdandır. Bu vesileyle Anadolu Ajansının kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu da mesajında, AA'nın uluslararası kamuoyunda yerli ve milli bir ses olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Her zaman tarafsız ve objektif habercilik düsturuyla hareket eden Anadolu Ajansının 103'üncü kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ile karşılıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla kurulan ve o günden itibaren Türk milletinin sesi olan bu güzide kuruluşun kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutluyor, tarafsız ve objektif bir şekilde fedakarca çalışan tüm Anadolu Ajansı mensuplarına gelecek çalışmalarında başarılar diliyorum."



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