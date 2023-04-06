Niğde'de depremzedeler Başkan Özdemir'e teşekkür ziyaretinde bulundu

NİĞDE (AA) - Depremlerde ev ve iş yerleri zarar gören depremzedeler, Niğde'nin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilmesinden dolayı Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ziyarette konuşan Özdemir, depremzedeler için ellerinden ne geliyorsa yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Niğde'nin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Özdemir, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Valimize, milletvekillerimize ve İl Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız 6 Şubat sabahından itibaren bu konuyu birebir takip ediyor. Hiçbir mağduriyet olmaması adına bu süreç biraz uzadı ama belediye olarak her zaman hemşehrilerimizin yanındayız. İnşallah bu yaraları hep birlikte saracağız." ifadelerini kullandı.





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