Niğde'de iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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NİĞDE (AA) - Niğde'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Hatice Karataş (37) idaresindeki 51 DV 525 plakalı hafif ticari araç, Bor-Zengen kara yolunda, Mert Şahin (30) yönetimindeki 42 APA 418 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçtaki Elif Nisa Karataş (12) olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.



Yararlılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.





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