Niğde'de iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Hatice Karataş (37) idaresindeki 51 DV 525 plakalı hafif ticari araç, Bor-Zengen kara yolunda, Mert Şahin (30) yönetimindeki 42 APA 418 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada hafif ticari araçtaki Elif Nisa Karataş (12) olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
Yararlılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.