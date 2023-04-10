Malatya'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

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MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı yapıların yıkımına ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor.

Merkez Battalgazi ile Yeşilyurt ilçelerinde Dabakhane, Akpınar, Çöşnük ve Yıldıztepe mahallelerinde ağır hasarlı binaların yıkımı ile enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

İş makineleri yardımıyla yıkımları gerçekleştirilen ağır hasarlı binaların molozları, kamyonlara yüklenerek belirlenen yerlere dökülüyor.

Öte yandan depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Doğanşehir ilçesinde de çalışmalar devam ediyor. Enkaz kaldırma çalışmalarının Ramazan Bayramı'na kadar tamamlanması hedefleniyor.



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