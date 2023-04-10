Niğde'de Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü kutlandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yılı dolayısıyla tören düzenlendi.



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kemal Arısoy, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törenin ardından, Niğde Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Şadırvan parkta devam eden programda, protokol üyeleri ve vatandaşlar, polis ekiplerinin açtığı stantları gezdi.

Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirterek, "İlimizin huzuru ve güvenliği için vazife icra eden bütün emniyet teşkilatının kuruluş günlerini kutluyorum. Her ortamda ve durumda fedakarca çalıştıklarına biz şahitlik ediyoruz. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Programa, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



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