Niğde'de yeni yapılan spor tesisleri açılışa hazırlanıyor

NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni yapılan spor tesislerinin inşaatında incelemelerde bulundu.

Özdemir, Bucak Çayır mevkisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 yeni futbol sahası ve tribünlerin yapım sürecinde sona yaklaşıldığını belirtti.

Sentetik çim ve doğal çim 2 saha ve tribünleri yaklaşık 30 ila 45 gün içerisinde faaliyete almış olacaklarını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Hedefimiz burada büyük bir spor tesisi kurmak. Sadece futbolda değil, bütün spor dallarında tesisleşmek istiyoruz. Bu alanın hemen yanında eski arıtma alanımız var. Orada da tenisten voleybola, basketboldan kaykaya yani aklınıza gelebilecek bütün spor dallarında gençlerin ihtiyacını karşılayacak tesisleri hizmete sunacağız. Şu an futbolla alakalı tesislerin sonuna geldik. Bu tesislerin maliyeti toplamda 25 milyon lirayı buldu. Tesislerin yapımında Spor Toto'dan destek aldık, birlikte gerçekleştiriyoruz. Bütün yatırımlarımızda paydaş alıyoruz. Böylece Niğde'ye çok daha fazla projeyi kazandırmış oluyoruz."



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