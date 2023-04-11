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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde'de depremzede çocuklara yüzme kursu veriliyor

AA

Niğde'de depremzede çocuklara yüzme kursu veriliyor

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında depremzede çocuklara yüzme kursu verilmeye başlandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ile Bor Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'ndaki kurslara, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan depremzede ailelerin ilkokul 3. ve 4. sınıfa giden çocukları katılıyor.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kursların başlaması dolayısıyla düzenlenen törende, depremlerinin yaralarını sarmak ve çocukların yaşadığı travmayı en aza indirmek amacıyla yüzme kursu düzenlediklerini belirtti.

Kurslarda uzmanlarca yüzme öğretileceğini aktaran Özdemir, “Niğde Belediyesi olarak ilimizde misafir ettiğimiz ailelere bu zorlu süreçte her türlü desteği sağlamanın gayreti içindeyiz. Depremlerden en çok etkilenen çocukları da ihmal etmiyoruz. Başlattığımız yüzme kursunda, çocuklara yüzme öğretilecek ve onların ruhen ve fiziken sağlıklı bireyler olarak gelecek günlere umutla bakabilmelerine olanak sağlanacak.” ifadelerini kullandı.

Programa Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, depremzede ailelerin çocukları ve antrenörler katıldı.

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