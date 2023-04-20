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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İç Anadolu'da Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı

AA

İç Anadolu'da Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı

NİĞDE (AA) - Niğde, Kırıkkale, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta Ramazan Bayramı arifesinde başta tatlı olmak üzere gıda ürünü satışı yapılan iş yerlerinde yoğunluk oluştu.

Niğde'de özellikle bayram şekeri ve tatlı almak isteyen vatandaşlar, kuruyemişçi, pastane ve marketlerde alışveriş yaptı.

Esnaf Furkan Çakmak, işlerin iyi olduğunu belirterek, "Yoğunluk var. İnsanlarda bayram telaşı var. En çok şeker, kolonya, kahve, lokum tercih ediliyor." dedi.

Kuruyemişçide çalışan Eşref Burcu da bayram şekerlerine büyük ilgi olduğunu ifade ederek, çikolata grubunun çok tercih edildiğini söyledi.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de Zafer ve Cumhuriyet caddelerinde, Hüseyin Kahya Parkı etrafında açılan tezgahlarda yoğunluk yaşanıyor.

Kırıkkale Belediyesinin kontrolünde açılan işporta tezgahlarında ayakkabıdan kıyafete, şekerden çikolataya farklı bütçelere göre ürün satılıyor.

- Nevşehir

Nevşehir'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar alışveriş merkezleri ve caddelerde yoğunluk oluşturdu.

Kentin işlek yollarından Atatürk, Lale, Milli İrade ve Nar caddelerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Trafik polisleri, araç ve yaya yoğunluğunun yaşandığı alanlarda zaman zaman anons yaparak uyarıda bulundu.

- Sivas

Sivas'ta bayram alışverişini son güne bırakan vatandaşlar, kentte etkili olan sağanağa rağmen özellikle kuruyemiş ve tatlı ürünleri satan dükkanlar ile manavların önünde yoğunluk oluşturdu.

Alışveriş yoğunluğunun yaşandığı İstasyon ve Atatürk caddelerinde araçlar ilerlemekte zorlandı.

- Yozgat

Yozgat'ta Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı.

Vatandaşlar, Lise ve Sarraflar caddelerindeki mağazalarda ve marketlerde bayram için alışveriş yaptı.

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