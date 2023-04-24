Niğde'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de İl Koordinasyon Kurulunun 2023 yılının ikinci toplantısı Vali Mustafa Koç başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Koç başkanlığında Niğde Valiliği Hüdavent Hatun Konferans Salonu'ndaki toplantı, yatırımcı kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Vali Koç, İl Özel İdaresi, genel bütçeye dahil kuruluşlar ve belediye başkanlıklarınca yürütülen toplam 172 projenin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu projelerin 64'ü tarım, 39'u ulaştırma, 38'i kamu hizmetleri, 14'ü eğitim, 10'u sağlık, 4'ü kültür ve turizm, 3'ü enerji sektörlerine ait. Yürütülen 172 projenin toplam değeri 13 milyar 368 milyon 173 bin lira. Bu projeler için toplam 2 milyar 283 milyon 654 bin lira ödenek ayrılmış olup, bu ödeneğin 230 milyon 753 bin lirası harcanmıştır. Proje tutarına göre dönem içerisinde nakdi gerçekleşme oranı yüzde 10,10'dur."



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