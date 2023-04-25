Tır dorsesinin devirdiği iletim hattı direği otomobile zarar verdi

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NİĞDE (AA) - Niğde'de tırın dorsesine takılan kablonun devirdiği iletim hattı direği, park halindeki otomobilde hasara neden oldu.

H.I. idaresindeki 51 ACC 144 plakalı tırın dorsesi, Nar Mahallesi 171. Sokak'ta telefon ve internetin sağlandığı iletim hattı kablolarına takıldı.

Kabloların bağlı olduğu direk, park halindeki bir otomobilin üzerine düşerek zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve iletim hattı firması ekibi yönlendirildi.

Polis olaya ilişkin tutanak tuttu, iletim hattı personeli de hattın onarımı için çalışma başlattı.

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