MHP Genel Başkanı Bahçeli, Niğde'de konuştu: (2)

NİĞDE (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörist Duran Kalkan, 'CHP'ye ve İYİ Parti'ye her desteği vereceğiz' diyor. Verseniz ne yazar, vermeseniz ne çıkar, hepinizin hesap vereceği günler yakındır." dedi.

Bahçeli, partisinin Niğde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında, terörist Murat Karayılan'ın "MHP'ye ve AK Parti'ye verilen her oy PKK'ya sıkılan mermidir" açıklamasına tepki gösterdi.

Cumhur İttifakı'na verilen her oyun haine, düşmana, teröristlere doğrultulmuş namlu, hedefine sıkılmış mermi olduğunu belirten Bahçeli, "Bunların alayı Kılıçdaroğlu'nun arkasındadır. Terörist Duran Kalkan, 'CHP'ye ve İYİ Parti'ye her desteği vereceğiz' diyor. Verseniz ne yazar, vermeseniz ne çıkar, hepinizin hesap vereceği günler yakındır. CHP ve İYİ Parti'nin ittifak ortağı Yeşil Sol Parti'nin Ağrı milletvekili adayı Sırrı Sakık, aynen şunları ileri sürmüştür, 'Biz üç-beş bakanlık pazarlığı peşinde değiliz. Biz bu sistemi değiştireceğiz. Bizim küçük hesaplarımız yok, 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz.' Biz 100 yıllık Cumhuriyeti, Türk ve Türkiye Yüzyılı'na taşıyalım diyoruz, bunlar 'değiştireceğiz, kurcalayacağız ve kurutacağız' diyor." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, bu rezil cürete Kılıçdaroğlu'ndan en küçük sitem gelmediğine, hiçbir CHP'li veya İYİ Partili yöneticiden kınama mesajının gündeme yansımadığına dikkati çekerek, bunların hepsinin aynı tornanın mamulü, zehirli, zillet ve ziyan içinde olduğunu vurguladı.

- "14 Mayıs'ta cumhurun muhteşem zaferine hep birlikte omuz vereceğiz"

Türkiye'ye silah çeken, pusu kuran, sınır güvenliğini ihlal eden, mücavir bölgelerde nifak üreten, vatan topraklarına musallat olanların doğduklarına bin pişman edileceğini vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Milli mücadele zaferle taçlanarak vatan düşmandan temizlenmiş ve 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmişti. Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde bu defa da düşman imalatı olan terör belası, bölücülük illeti Türk milletinin makus talihi olmaktan kesinlikle çıkarılacak, bu kanlı döngüye son nokta koyulacaktır. Sözümüz söz olsun, ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, vatan bölünmeyecektir. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti kıyamete kadar baki kalacaktır. Devlet ve milletiyle hep birlikte Türkiye olarak sonsuzluğun ufuk çizgisinde kutup yıldızı gibi parlamak kaderimiz olacaktır. Kim, hangi oyunu oynarsa oynasın, kim hangi tuzağı kurarsa kursun, ayrılmayacağız, ayrışmayacağız, aramızda ayrık otu barındırmayacağız, bihakkın saflarımızı sıkı tutacağız, hep birlikte Kızılelma'ya doğru koşacağız. Yılmayacağız, yıkılmayacağız, yıktırmayacağız, mutlaka başaracağız. Taviz vermeyeceğiz, teslim olmayacağız, tembellik göstermeyeceğiz, mutlaka kazanacağız. 14 Mayıs'ta cumhurun muhteşem zaferine hep birlikte omuz vereceğiz."

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun sırtını yaslayıp ağzının içine baktığı ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları münasebetiyle Türk milletini suçlamaya, tarihi kötülemeye kalkıştığına işaret ederek, Biden'ın iftirasını reddettiğini ve tüm gücüyle kınadığını aktardı.

- "Biden'ın tarihi gerçeklere aykırı beyanı Türk milleti nezdinde hükümsüzdür"

ABD Başkanı Biden'ın lobilerin oyuncağı, diasporanın esiri olduğunu belirten Bahçeli, şöyle konuştu:

"Bizim sorunumuz ABD halkıyla değil, Beyaz Saray'a çöreklenmiş zulüm bekçileriyledir. Türk milletine sözde soykırım gölgesi düşürmek, mazisi toplu cinayetlerle, katliamlarla ve neden olduğu insani felaketlerle dolu bir ülkenin harcı değildir, haddi değildir, hakkı değildir. Biden'ın tarihi gerçeklere aykırı beyanı Türk milleti nezdinde hükümsüzdür, yazılı açıklaması yalnızca kağıt parçasından ibarettir. Çünkü tarihimizin hiçbir döneminde mahcup olacağımız, hesabını vermekten kaçınacağımız, yüzümüzün kızaracağı, başımızı öne eğecek bir suça, bir trajediye, bir barbarlığa imza atmadık, böylesi bir yanlışın tarafı ve faili asla olmadık. Maalesef dünyada hukukun gücü değil, güçlünün hukuku hakimdir. Küresel vicdan enkazdadır. Küresel adalet çiğnenmiştir. Bize soykırım çamuru atan Biden ve zihniyeti, Vietnam'da, Kamboçya'da, Laos'ta, Hiroşima'da, Nagazaki'de soykırım tüneline soktukları milyonlarca masumun öncelikle hesabını vermeli, sonra yüzü olursa konuşmalıdır. Irak'ta bir milyon Müslüman'a, Afganistan'da 1,5 milyon mazluma kastettiklerini, ucu bucağı görülmeyen ölüm tarlaları açtıklarını, kadınlara tecavüz edip küçücük çocukları mezara soktuklarını kabul edecek ve bunun da bedelini ödeyecekleri günler bir gün gelecektir. Küresel emperyalizmin hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır ve bu hesap inşallah görülecektir."

- "Gayemiz, Cumhur İttifakı'nın TBMM'de çok güçlü bir temsil imkanına kavuşmasıdır"

Bahçeli, Sevk ve İskan Kanunu'yla her zaman gurur duyacaklarını bildirerek, "108 yıl önce alınan tehcir kararı doğru bir karardır, aynı şartlar bugün zuhur etse Milliyetçi Hareket Partisi dün ne yapıldıysa onu yapar, yaptığını da seve seve sahiplenirdi." dedi.

Türk ve Türkiye Yüzyılı'na milli birlik ve kardeşlik şuuruyla ulaşmanın azmi içinde olduklarına dikkati çeken Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimi'ni, Türk milletinin karar anı, Türk tarihinin yol ağzı, Cumhuriyetin yeni yüzyılla demokratik sözleşmesi olarak değerlendiriyoruz. Cumhur İttifakı Türkiye'dir. Cumhur İttifakı pazarlıksız, aracısız, hesapsız, hilafsız, hilesiz vatan türbedarı, Türk milletinin has bahçesidir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Birinci hedefimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminde de çok yüksek bir oy oranıyla seçilmesi, başarılı çalışmalarına ara vermeden devam etmesidir. İkinci hedefimiz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili sayısıyla siyasal destek seviyesini en çoklaştırmak, yıllardır layık olduğumuz hakkımızı milli iradenin oluruyla almaktır. Nihai gayemiz, Cumhur İttifakı'nın TBMM'de çok güçlü bir temsil imkanına kavuşmasıdır. Bu kapsamda, Türkiye'mize geniş katılımlı, kapsayıcı, demokratik, nitelikli, milletimizin özlemlerini yansıtan, devlet ve millet dengesini titizlikle kuran bir anayasa kazandırabilmek için Cumhur İttifakı olarak TBMM'de nitelikli çoğunluğa ulaşmamız mecburiyet, parlak bir gelecek için de mükellefiyettir. Bunu birlikte yapacağız, elbette başaracağız."

Bahçeli, ekonomik teröristlere karşı ekmeğin, emeğin ve alın terinden, tek devletin, tek milletin, tek bayrağın, tek vatanın, bağımsız ve güçlü Türkiye'den, büyük Türk milletinden taraf olduklarına işaret etti.

Küresel komplolara karşı devletin safında olduklarını ifade eden Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biliniz ki, kararlılığınız dosta güven vermektedir. Haykırışlarınız düşmana korku salmaktadır. '2023 Lider Ülke Türkiye' ülkümüz gerçekleşecektir, elbette olacak, birlikte olacaktır. Ülkümüzle ülkemiz huzurlu ve refah dolu yarınlara kavuşacaktır, elbette olacak, birlikte olacaktır. Kaderimiz birdir, kanımız birdir, kararımız birdir, kavlimiz birdir, biz kardeşiz, biz büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Olacaksa birlikte olacak, başarıya da birlikte ulaşılacaktır. 14 Mayıs'ta hem milletvekili adaylarımıza hem de Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinizi bekliyorum."

(Bitti)

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