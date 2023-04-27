Niğde Valisi Koç'tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Mustafa Koç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Koç mesajında, Türkiye'nin en değerli sermayesinin emek olduğunu belirtti.

Büyük ve güçlü Türk devleti hedefine emeğiyle katkı sağlayan, her yapının inşasında imzası bulunan ve toplum hayatında önemli bir yere sahip olan emekçilerin, emeğin ve üretimin isimsiz kahramanları olduğunu aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Vatanımızın her köşesinde sahip oldukları en önemli değer olan emekleriyle milletimizin ihtiyaçlarını karşılayan, beklentilerini gideren, dayanışmanın ve birlikte çalışmanın güzelliklerini sergileyen emekçilerimizin, sosyal ve ekonomik hayatta büyük payları vardır. Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda ülkemizin gelişme ve kalkınma hamlelerine alın teri akıtmak suretiyle büyük katkı sağlayan, özveri ile çalışan, üreten tüm işçi kardeşlerimin gününü en içten dileklerimle kutluyorum."

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