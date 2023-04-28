Niğde'de üniversite personeline trafik güvenliği eğitimi verildi

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NİĞDE (AA) - Niğde'de Ömer Halisdemir Üniversitesinde Trafik güvenliği eğitimi düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü personeli Kıdemli Başpolis Akif Çimencan, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde üniversite personeli güvenlik görevlilerine, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan trafik kuralları, trafik güvenliğinin önemi, trafik güvenliğinde temel davranış şekilleri gibi konularda sunum yaptı.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, kurum içi eğitimin önemli olduğunu belirterek, bu konuda tüm personele alanlarında uzmanlaşmaları için üniversite yönetimi olarak ellerinden gelen desteği sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

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