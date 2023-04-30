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Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

AA

Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, insanlığın inşa ettiği bütün değerlerin altında işçilerin alın terinin olduğunu belirtti.

İşçilerin, ülkenin kalkınmasında önemli rol oynadığını ve yaşamın her alanına katkılarının olduğunu aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Hem fiziksel hem zihinsel gücünü kullanarak, özenli ve sorumluluk anlayışı içinde fedakarca çalışan emekçiler, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasının ardındaki en büyük gücü oluşturmaktadır. Yeryüzündeki tüm eserlere alın teri ve emeğiyle katkı sağlayan, hayatımızı kolaylaştıran, her yapının inşasında imzası bulunan ve toplum hayatında çok önemli bir yere sahip olan emekçilere ne kadar teşekkür etsek azdır. Fedakarca çalışan emekçilerin ve tüm belediye çalışanlarımızın 1 Mayıs ve Emek, Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

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