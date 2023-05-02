AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Niğde'de konuştu:

NİĞDE (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Kemal Bey aday olur olmaz Kandil'den PKK, Suriye'den PYD, YPG, SDG peşi peşine açıklamalar yapıyor; 'Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyin.' Çünkü o gelirse İHA'lar gidecek, SİHA'lar gidecek, mahpushaneler boşalacak, Öcalan serbest kalacak." dedi.

Çeşitli programlara katılmak için kente gelen Yıldırım, Niğde Valiliğini ziyaret ederek Vali Mustafa Koç ile görüştü.

Ardından Niğde Belediyesi Kültür Merkezi önünde bekleyen vatandaşlara hitap eden Yıldırım, Niğde'nin 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişiminde şehit olan Ömer Halisdemir gibi bir vatansevere sahip olduğunu söyledi.

Yıldırım, Türkiye'nin birlik ve dirlik içinde olması temennisinde bulunarak, "Rabbim ülkemize, milletimize karşı planlar yapan FETÖ, PKK, PYD örgütleriyle karanlık planlar kuran iç ve dış mihraklara fırsat vermesin." diye konuştu.

Niğde'ye önemli yatırımların yapıldığından bahseden Yıldırım, Ankara'dan Niğde'ye 6 saat olan yolun 2 saate düşürüldüğünü dile getirdi.

Bir vatandaşın Niğde'ye hızlı tren istemesi üzerine Yıldırım, "O da geliyor. Kırıkkale Delice'den önce Kırşehir'e, sonra Aksaray'a, sonra Niğde'ye, sonra Mersin'e, sonra Adana'ya ve Gaziantep'e gidiyor. Tamam bütün bunları yapıyoruz ama son söz 14 Mayıs. 14 Mayıs'ta terör örgütlerini sandığa gömelim mi? 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'a rekor oy ile Niğde'den güçlü bir destek verelim mi?" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, ardından Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na destek istedi.

- "Tanınmasın diye rengini yeşile boyadılar"

14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri diğer ülkelerin de takip ettiğine dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ne diyorlar? Türkiye bu senenin en önemli seçimini yapıyor. Size ne kardeşim, bizim seçimimiz. Hesap başka, Niğdeli hesap başka, oyun başka. Oyunu bozacak mıyız? Bunların heveslerini kursaklarında bırakacak mıyız? Toplandılar, dağıldılar, toplandılar, dağıldılar ama 21 ayın sonunda aynı adaya karar verdiler. Bir aday için 21 ay zaman kaybeden bir ittifaktan Niğde'ye hayır gelir mi? Aslında bunlar 6'lı masa ama günün sonunda bir tane sakladıkları ortakları da ortaya çıktı. Tanınmasın diye rengini yeşile boyadılar. HDP tanınıyor. Ne yapalım? Yeşile boyayalım, 'Yeşil Sol Parti' diyelim. 7'nci geldi ama burada bitmiyor, bu 12'ye kadar gidiyor, haberiniz olsun. Niye? Kemal Bey aday olur olmaz Kandil'den PKK, Suriye'den PYD, YPG, SDG peşi peşine açıklamalar yapıyor; 'Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyin.' Çünkü o gelirse İHA'lar gidecek, SİHA'lar gidecek, mahpushaneler boşalacak, Öcalan serbest kalacak. Yetmedi, okyanus ötesinden Ömer Halisdemir'in katilleri FETÖ'cüler de bağırmaya başladı; 'Millet İttifakı'nı destekleyin.' Bu ne demek oluyor? Ömer Halisdemir 15 Temmuz'un sembolüdür, kahramanıdır. Sadece Niğde'nin değil, bütün dünyanın takdir ettiği kahraman bir şehidimizdir. Gün, Ömer Halisdemir'in, 40 bin şehidimizin sorumlularının heveslerini kursağında bırakma zamanıdır."

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